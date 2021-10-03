В Купчино массажистка эротического салона напала на клиента

В Петербурге работница эротического салона ударила ножом 46-летнего клиента. Такие заведения прикрываются массажными услугами, но обещают мужчинам выполнить любые фантазии. В чем именно произошел конфликт неизвестно, ситуация проясняется.

Задержанной всего 22 года, она работала на Волковском проспекте, 16. Мужчину забрали в больницу с проникающей колото-резаной раной в живот. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно исследованию Моники Шрёттле и Урсулы Мюллер, проведенному в Германии в 2004 году, около 90% проституированных женщин пережили психологическое и физическое насилие. Столько же хотели бы покинуть сферу, но не могут это сделать, так как в обществе нет необходимой программы по реабилитации вовлеченных в индустрию.