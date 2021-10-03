Полиция задержала стрелявшего из Mercedes на петербургском кольце

Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В Петербурге правоохранители задержали троих мужчин за стрельбу из автоматического оружия на кольце. Как сообщили в полицию очевидцы, белый Mercedes съехал с кольцевой на Киевское шоссе, из его люка выглядывал ствол. Машина, из которой шла стрельба, скрылась в направлении Пулково.

Полиция изъяла из автомобиля охолощенный автомат АК-74, около 30 холостых патронов, муляж гранаты и нож. Мужчинам 34, 31 и 28 лет, процессуально задержан 28-летний Арсен, который стрелял. Ему вменяют уголовное хулиганство (213 УК). В пресс-службе уточнили, что в суде будут настаивать на аресте подозреваемого.