В Пушкинском районе Петербурга в аварии погиб человек

Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

На Московском шоссе у дома №54 в массовой аварии с грузовиками и легковыми автомобилями погиб человек, еще один получил тяжелые травмы.

В Пушкинском районе Петербурга рядом с выездом в Шушары около 16 часов 29 сентября один легковой автомобиль зажало между двумя фурами, а другой раздавила об отбойник третья фура. Пассажир одной из легковых погиб, водитель получил серьезные травмы. Водителей и пассажиров легковых автомобилей извлекали спасатели.

И-за аварии другие машины не могли проехать по шоссе в сторону Петербурга, им осталась только обочина. По данным «Яндекс.Пробок», появился затор более семи километров.