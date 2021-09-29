У 50-ти петербургских бизнесменов проходят обыски 29 сентября

Об этом сообщает «Фонтанка» 29 сентября.

В Петербурге в среду одновременно проходят около 50 обысков по делам об неуплате налогов бизнесменами. 10 ранее возбужденных уголовных дел по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов» объединили в одно по статье 210 УК «Организация преступного сообщества».

Сотрудники Службы экономической безопасности Управления ФСБ и Управления экономической безопасности ГУ МВД проводят обыски в квартирах и офисах петербургских предпринимателей.

Обвинение следствия заключается в том, что бизнесмены покупали и продавали НДС. Это новая схема мошенничества, ранее дела заводились только по его возмещению.