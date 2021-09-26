На Коломяжском проспекте иномарка сбила маму с малышом

Об этом в ночь на 26 сентября сообщили в паблике «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

В Приморском районе Петербурга водитель задавил маму с малышом пяти лет. Родитель с ребенком шли на зеленый по зебре, но автомобиль не остановился, чтобы их пропустить.

«Водитель Chevrolet несся на красный. Ребёнка откинуло метров на пять. У женщины перелом бедра, у мальчика перелом ноги и сотрясение мозга», — рассказал очевидец происшествия.

Пострадавших госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.