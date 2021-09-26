Лжеминеры в один день сообщили о бомбах в «Невском центре» и «Галерее»

Об этом 26 сентября сообщают правоохранительные органы Петербурга.

В Петербурге за день в полицию поступило две заявки о бомбах в торговых центрах и обе оказались ложными. Стражи порядка проверили «Галерею» и «Невский центр», но эвакуировать посетителей и работников не стали.

Полиция разыскивает лжеминеров, которые сообщили о несуществующих бомбах в торговых центрах Петербурга. В УФСБ на электронную почту обращение пришло по поводу ТЦ «Невский центр», расположенный на Невском проспекте.

В УМВД по Фрунзенскому району через сервис обращений граждан написали про бомбу в ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.Оба сообщения были наличии взрывных устройств и взрывчатых веществах.