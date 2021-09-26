Суд оставил на свободе виновника аварии на Невском

Об этом 26 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В Петербурге запретили садиться за руль виновнику аварии на Невском. Водитель BMW Асхат Айбазов разогнался на дороге и не стал тормозить на светофоре рядом с Елисеевским магазином. Он врезался в двух девушек, которые шли на зеленый по зебре. Одна из них попала в реанимацию, состояние второй средней степени тяжести.

«Суд запретил Айбазову садиться за руль любого ТС, общаться со свидетелями обвинения, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения. Кроме того, суд обязал Айбазова своевременно являться по вызову следователя. Айбазов не возражал», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.