Водитель «Форд» врезался в остановку на Энгельса и погиб

Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

В Петербурге на проспекте Энгельса Ford Focus уходил от погони рано утром 26 сентября. Водитель не справился с управлением, снес дорожное ограждение и протаранил общественного транспорта.

«Перед "Гранд Каньоном" на Энгельса водитель (предположительно уходя от погони ДПС) совершил наезд на дорожное ограждение, а затем улетел в остановку и потерял сознание», — написали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

По словам горожан, в машине было две девушки и парень. Женщины после аварии вышли из заднего сидения машины, водитель скончался на месте.