В Петербурге задержали водителя, который насмерть задавил женщину на забре

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Красносельском районе Петербурга 24 сентября Volkswagen Polo насмерть сбил петербурженку, которая шла по зебре. Водитель пытался спрятаться во дворах, но его задержали.

У дома № 40 по улице Пограничника Гарькавого водитель слишком сильно разогнал машину и не стал тормозить перед пешеходным переходом. 42-летняя женщина шла с собакой, она умерла на месте. Водитель скрылся с места происшествия.

Дорожная полиция нашла водителя Volkswagen Polo в близлежащих дворах. Им оказался 28-летний мужчина. Сейчас он задержан.





