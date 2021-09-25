10-летнего петербуржца не могут найти уже двое суток

Об этом сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт» 25 сентября.

В Петербурге пропал 10-летний школьник, о нем ничего не известно уже более двух суток. Ребенок ушел в школу Невского района в 7:30 и не дошел до занятий.

Телефон мальчика то включен, то выключен. С ним не удается выйти на связь. «Раньше из дома никогда не уходил», — отмечает отец мальчика.

Приметы: худощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Рост 160 сантиметров. 10-летний ребенок был одет в черную куртку, черно-красную жилетку, белую рубашку, черные штаны, синие кроссовки.

Любую информацию о местоположении школьника нужно сообщать по номеру: 8(800) 700-54-52 или 112.