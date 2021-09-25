В Левашово грузовик с песком потерял кабину

Об этом очевидцы аварии сообщают в паблике «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Два большегруза 25 сентября столкнулись на КАД в Петербурге. В районе Левашово ехал КАМАЗ, который был нагружен песком. Автомобиль перед съездом на Парашютную улицу врезался в фуру и у грузовика накренило кабину. Очевидцы происшествия помогли водителю выбраться.

По предварительной информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пострадал один человек. На дороге сейчас рассыпан песок, полоса безопасности и первая полоса перекрыты.