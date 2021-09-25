Нетрезвый петербуржец забыл на детской площадке младенца с собакой

Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге пьяный отчим пошел погулять с четырехмесячным малышом в коляске и оставил его с собакой на улице. Полиция возбудила уголовное дело за оставление в опасности (125 УК РФ).

«Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили только коляску с младенцем и вызвали медиков, которые госпитализировали малыша», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На Дачном проспекте прохожие заметили нетрезвого мужчину, который лежал рядом с коляской и собакой. Горожане вызвали полицию, но она не обнаружила петербуржца. Он один вернулся в квартиру на проспекте Народного Ополчения.

Сейчас ребенка передали матери.