На зебре напротив Елисеевского магазина «БМВ» сбил двух девушек

Об этом 24 сентября сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

В Петербурге напротив Аничкова дворца «БМВ» сбил двух девушек на пешеходном переходе. Водитель автомобиля набрал скорость больше разрешенной и не собирался останавливаться пропускать людей на зебре, поэтому врезался в них.

В центре Петербурга водитель «БМВ» ехал на красный и не ожидал, что машины перед ним остановятся перед пешеходным переходом. Он вырулил на соседнюю полосу и влетел на зебру. Пострадали две девушки.

Одна из потерпевших в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние второй оценивается как средней тяжести. На место происшествия прибыла скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

Позже на место аварии вернулся водитель «БМВ». Документов на автомобиль у него при себе не было.