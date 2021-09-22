В Петербурге сотрудника полиции задержали по делу о мошенничестве

Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Петербурге в ходе расследования дела о мошенничестве полиция обнаружила, что соучастником преступления является их сотрудник.

Генеральный директор одной из петербургских компаний 2 сентября обратился в Главное управление собственной безопасности МВД. Он сообщил, что одна женщина предложила ему помощь в устранении проблем с выездной налоговой проверкой. Так же она пообещала устранить процессуальное преследование представителей компании. Мужчина передал ей требуемую сумму и обратился в полицию.

«В ходе проверки по заявлению бизнесмена оперативники установили причастность к противоправной деятельности своего коллеги — сотрудника собственной безопасности. По оперативным данным, злоумышленница привлекла сотрудника к совершению преступления», — сообщает ведомство.