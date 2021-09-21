На петербургских прилавках нашли зараженную курицу

Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба «Общественного контроля».

Петербургские эксперты из «Общественного контроля» проверили десять образцов мясных полуфабрикатов из курицы. Каждый второй экземпляр оказался зараженным.

Так, в курице двух птицефабрик эксперты нашли бактерии листерии. Получивший такое отравление человек может умереть, так как результатом станет поражение центральной нервной системы, менингит и энцефалит.

«Наличие в мясе птицы листерий свидетельствует о нарушении санитарных норм либо на производстве, либо при транспортировке, переупаковке или хранении продукции», — рассказывает Светлана Щепеткина, руководитель научного консультационного центра СПБ государственной академии ветеринарной медицины, кандидат ветеринарных наук.

В других зараженных экземплярах курицы обнаружили превышенный МАФАнМ. «В пределах допустимых значений содержание в продукции МАФАнМ для человека безопасно, а вот употребление продукции с высоким их содержанием может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита», — комментирует профессор ИТМО Александр Ишевский.

Результаты своих исследований эксперты направили в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.