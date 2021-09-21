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Петербургский суд оштрафовал фанатов «Алисы» за файер-шоу на Дворцовой набережной

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© Фото: baltphoto

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Дзержинский райсуд привлек к ответственности Дмитрия Зельгера и Сергея Северова по «коронавирусной» статье 20.2.2 КоАП.

Об этом 21 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дзержинский районный суд оштрафовал Сергея Северова и Дмитрия Зельгера за то, что после юбилейного концерта группы «Алиса» около Дворцового моста одновременно пребывали около 60 граждан.

Мужчины получили штрафы по 10 тысяч рублей по статье 20.2.2 КоАП за организацию массового пребывания граждан в общественном месте с нарушением порядка. Всего в суд поступило 7 материалов по этому делу на 7 лиц.

«Собравшиеся выкрикивали название группы, слова из песен, жгли файеры красного цвета, выходили на проезжую часть. Выход на дорогу спровоцировал пробку, была создана аварийно-опасная ситуация», — приводит материалы дела пресс-служба судов.

Сергей Северов не признал вину, сообщив, что проходил мимо толпы, когда подошли десять полицейских, увезли в отдел и оставили его там на сутки.

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