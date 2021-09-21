В Петербурге задержали водителя «БМВ Х6», который выстрелил в «Газель»

Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Невском районе Петербурга задержали мужчину, который стрелял в фургон на дороге, после того, как не смог из-за него совершить желаемый маневр. Спустя три часа после инцидента подозреваемого задержали.

В Петербурге утром 21 сентября «БМВ Х6» развернулся на перекрестке Зольной улицы и Дальневосточного проспекта и собрался сразу же повернуть направо. Водитель не смог завершить маневр, так как в полосе стоял фургон. Оба автомобиля остановились, возникла перепалка между водителями. Ее кульминацией стал выстрел из пневматического пистолета в «Газель», после чего «БМВ Х6» уехал.

Водители фургона подал заявление в полицию. Через три часа водитель «БМВ Х6» был задержан у дома 27 по Индустриальному проспекту. На него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).