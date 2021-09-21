Петербургский суд запретил пять сайтов, на которых продавали жевательный табак

Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба городских судов.

Петроградский районный суд Петербурга запретил пять сайтов, с помощью которых велась продажа жевательного табака (снюса). Ранее торговцам уже выносили предупреждения и ограничения, но они их игнорировали.

Продажа жевательного табака в интернет-магазине нарушает законодательство России, поэтому сайты заблокировали: «Посещение сайтов свободно для всех без исключения граждан, какие-либо ограничения и предупреждения об ограничении к их доступу по кругу лиц отсутствуют», — пишет пресс-служба.

Всего с 20 августа 2021 петербургские районные суды признали запрещенной к распространению информацию на 105 сайтах. Помимо жевательного табака, в них предлагалось купить «веселящие шарики». Это закись азота — вещества, меняющего состояние организма.

В рамках борьбы с курением, в России обсуждается возможность запретить использование ароматизаторов, красителей и усилителей вкуса во всех никотиносодержащих изделиях.