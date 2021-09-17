В Калининском районе Петербурга устранили неисправность и дали горячую воду

Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба ГУП «ТЭК».

В Петербурге ликвидировали аварию на теплосети рядом с домом № 13/4 на улице Софьи Ковалевской. Ранее в жилых зданиях Калининского района отключили горячую воду.

«В 21:30 16 сентября бригада «ТЭК» завершила ремонт теплосети диаметром 219 мм по адресу: улица Софьи Ковалевской, 13/4. Специалисты справились за три часа. <...> Ремонтные работы завершены на пять часов раньше нормативного срока», — рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК».

Без горячей воды вчера, 16 сентября, остались дома на проспекте Науки №73, на Светлановском проспекте №52 и в № 37 по Тихорецкому проспекту.