В центре Петербурга затонул прогулочный катер «Чайка-2»

В Петербурге 14 сентября из-за поднявшегося уровня воды в Неве начал тонуть теплоход на канале Грибоедова около дома №54. Информацию подтвердили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Прогулочный теплоход «Чайка-2», на котором висит баннер «Радость моя» начал тонуть в первой половине дня 14 сентября. На кораблике не было пассажиров и экипажа, поэтому никто не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура «проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту подтопленного теплохода».

Ведомство уже связалось с собственником, чтобы он организовал подъем «Чайки-2». Им оказалось частное лицо.