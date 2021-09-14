В Петербурге на Заневском проспекте затопило парковку

Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В Петербурге на Заневском проспекте, 42 ночью затопило парковку, пострадали десятки автомобилей.

По словам ГУП, заявка об аварии поступила в 00:03 14 сентября. С часу ночи Водоканал отключил воду и на паркинге велись работы по откачке.

«Вытекание произошло на границе балансовой ответственности (в месте сопряжения домового ввода и водомерного узла управляющей компании). Он должен находиться на гарантийном обслуживании», — отметили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сейчас водомерный узел обследует технический специалист Водоканала.

Еще одна возможная причина аварии — внутренние сети. Произошедшее выясняется.