В Петербурге госпитализировали 15-летнюю сироту весом 13 килограммов

О состоянии девушки 13 сентября сообщила петербурженка в своем инстаграм-аккаунте.

В Петербургской больнице ДГКБ № 5 имени Филатова с 2011 года десять раз лежала 15-летняя девочка из детского дома. У ребенка множественные нарушения здоровья, она находится в крайне тяжелом состоянии и весит 15 килограмм.

В больнице ребенка увидела взрослая пациентка, которая разместила в интернете фото и видео пролежней на теле девочки.

«Несколько дней подряд я была в больнице. Рядом с ребенком из детского дома. И вот я хожу с этим всем в голове и скоро взорвусь. Девочке 15 лет. Она весит 13 кг 300 грамм. Поступила в больницу из детского дома в пролежнях и с грязным телом и головой», — написала женщина в своей публикации. Она оформила временную опеку на сироту, чтобы в перспективе забрать её домой.

Случаем заинтересовалась уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина. В результате выезда, было принято решение, что теперь каждого ребёнка с множественными нарушениями здоровья, который нуждается в специальном уходе и попадает в больницу из детского дома, будет сопровождать сотрудник сиротского дома, имеющий опыт ухода за этим конкретным ребёнком.