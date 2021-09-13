В Петербурга заведено уголовное дело из-за привязывания ребенка колготками в больнице

Истязания мальчика сняла на видео и выложила у себя в аккаунте Instagram-блогер Дарья.

В Петербургской детской инфекционной больнице №3 трехлетнего сироту Витю привязывали колготками к кровати и детскому стулу. Кадры происходящего девушка опубликовала четыре дня назад.

Следственный комитет Петербурга и Аппарат петербургского уполномоченного по правам ребенка под руководством Анны Митяниной заинтересовались ситуацией. Ребенку выделили няню, дали ему игрушки и стали водить на прогулки.

«По данному факту специалистами уполномоченного по правам ребенка совместно с представителями комитета по здравоохранению был осуществлен рабочий выезд, где инициирована проверка с целью установления всех фактов и привлечения к ответственности. На сегодня ребенку ничего не угрожает. Он по-прежнему проходит лечение в детской инфекционной больнице. С ним круглосуточно будет оставаться няня до полного его выздоровления», — сообщил пресс-секретарь аппарата детского омбудсмена Александр Попейко.

В СК сейчас проводится проверка по факту возбуждения уголовного дела.