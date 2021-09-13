Петербурженка оставила грудного ребенка в машине, ее привлекут к ответственности

Об этом сообщили 13 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области .

Около четырех дня рядом с ТК «Невский» на Народной улице в «Лексусе» лежал грудной ребенок, окна машины были приоткрыты. По рассказам очевидцев, он надрывался от плача, поэтому они вызвали полицию.

Правоохранители Невского района прибыли к машине. Они убедились, что в автомобиле плачет малыш и подождали мать ребенка. 39-летняя петербурженка скоро вернулась и объяснила, что уходила за подгузниками грудничку. По словам очевидцев, женщины не было полтора часа.

На мать составлен протокол о «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Женщина отпущена под обязательство о явке.