Пожару в петербургском автосервисе присвоен повышенный номер сложности

Об этом 11 сентября сообщает в пресс-служба Главного управлении МЧС России по Петербургу.

В Петербурге загорелся автосервис на Автогенной улице, 13. О том, что здание охвачено огнем в МЧС сообщили в 10:57 11 сентября. Данных о пострадавших нет.

В 11:14 ранг пожара был повышен до № 1-Бис — повышенный уровень сложности. Площадь горящего автосервиса примерно 15 на 40 метров. Огнем было охвачено 100 квадратных метров.

МЧС ликвидирует пожар с помощью пяти единиц спецтехники. В тушении принимает участия 22 человека.

Вчера, 10 сентября, в Красносельском районе Петербурга горел ангар площадью 100 кв. метров. Пожарные смогли потушить его через час.