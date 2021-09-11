Пропавшую петербурженку нашли без одежды и с ножевыми ранениями

О том, что волонтеры нашли тело пропавшей женщины 11 сентября рассказало издание «Фонтанка»

В Петербурге нашли пропавшую четыре дня назад 51-летнюю женщину. Она лежала в кустах напротив своего дома без одежды и с множественными порезами шеи и тела.

Волонтеры нашли труп управляющей магазином «Сувениры» напротив ее дома по адресу Торфяная дорога дом № 15/3. Тело лежало в лесном массиве рядом с Серафимовским кладбищем.

Тело направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.