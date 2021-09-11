Прокуратура проверила петербургский университет Ветеринарной медицины на предмет коррупции

Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Прокуратура Петербурга проверила сотрудников университета Ветеринарной медицины на предмет коррупции. По данным ведомства, бывшие проректор, ректор и действующие работники вуза представили неполные и недостоверные сведения о своих расходах, доходах и об имуществе с 2019 по 2020 год.

«Так, укрыты сведения о находящихся в собственности и в пользовании объектах недвижимого имущества, а также не указаны счета, открытые в кредитных организациях», — сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

В адрес руководства университета было направлено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.