В Петербурге задержали мужчину, который заманил к себе в квартиру 10-летнюю девочку

Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Пропавшую 10-летнюю девочку из Гатчины нашли в квартире 33-летнего мужчины в Красносельском районе. Полиция узнала о том, что она переписывалась с взрослым, прочитав социальные сети ребенка. Правоохранители прибыли вовремя, школьница не получила вреда здоровью. По предварительным данным, мужчина угрожал и пытался приставать к девочке.

«Злоумышленник доставлен в полицию. В ближайшее время он будет передан в следственные органы», — сообщает пресс служба ведомства. Школьница передана родителям.

Вчера, 9 сентября в 21”15 в полицию Гатчинского района поступило сообщение от отца девочки. 46-летний мужчина рассказал, что его дочь не вернулась из школы домой, в Мызу-Ивановку Гатчинского района.

Мужчина, заманивший девочку через переписку ранее не был судим. Одно время он работал в детской больнице, потом в маркетинговой компании. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).