Следователи установили личность женщины, которую нашли в подвале на Лиговском проспекте

В пресс-службе Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти женщины, тело которой 8 сентября нашли в подвале дома №200 на Лиговском проспекте. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предположительно, погибшая — петербурженка, которая пропала 2 августа 2020 года. Ей было 26 лет, она жила в Московском районе. Близкие в последний раз видели ее уходящей из дома по адресу Ленинский проспект дом 2. Год она была в розыске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Происшедшее еще выясняется.

Тело женщины было найдено 8 сентября сотрудниками ЖКС. Они разбирали подвал дома №200 на Лиговском проспекте и увидели закопанные под мусором и строительным полиэтиленом скелетированные останки человека. Из-под насыпи виднелась только голова и бюстгальтер.