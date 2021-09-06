В Петербурге ночью подожгли дверь администрации Московского района

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ночью, 6 сентября около 00:30 очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что неизвестный с тряпками и бутылкой с горючей жидкостью начал поджигать дверь администрации Московского района. У него не получилось и никто не пострадал.

Поджог произошел в в комплексе зданий на Московском проспекте, 129.

Помимо администрации Московского района, в нем находятся Московский районный суд, прокуратура, отделение почты, офисы банков и другие помещения.

В районе часа ночи полицейские задержали первого подозреваемого. Этот мужчина шел к метро Электросила, его взяли у дома 139 по Московскому проспекту. Им оказался ранее судимый за грабежи житель Сланцев.

Мужчина находился в наркотическом опьянении. Он состоит на учете в специализированном учреждении как зависимый. Решается вопрос о госпитализации.