Юрия Багрова, кандидата в Заксобрание Петербурга от «Яблока» задержали около метро «Озерки»

Об этом сообщил телеграм-канал Avtozak LIVE.

Петербургского кандидата в ЗакС от «Яблока» Юрия Багрова во время предвыборной агитации задержала полиция. Мужчина раздавал листовки рядом с агитационными стендами около станции метро Озерки. Правоохранители увезли Багрова в 58 отдел полиции для «для дачи пояснений».

Неизвестно, что именно привлекло внимание полиции. Кандидат в городской парламент рассказывает, что правоохранители интересовались содержимым листовок.

В отделе на мужчину оформили протокол по статье нарушение правил проведения публичных акций. В этот же день к стендам подходил депутат «Единой России» и интересовался, законны ли сооружения.

«У нас на стенде в Озерках работает полиция и подчинённый кандидата от ЕР Гарнеца В. Зимин из отдела законности районной администрации. Зимин пояснил, что претензия к моему нахождению рядом со стендом, а не к самому стенду» — рассказывает петербургский кандидат в в ЗакС Юрий Багров в своем твиттере.

Мужчину отпустили из отдела полиции № 58 в районе 22 часов вечера под обязательство о явке.