В администрации Красносельского района Петербурга прошли обыски в связи с уголовными делами

Об этом сообщают правоохранительные органы Петербурга.

В Петербурге прошли обыски в администрации Красносельского района по двум уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, речь идет о контрактах на благоустройство набережной Балтийского бульвара и ремонту 262-й школы.

Чиновники получили финансирование от национального проекта «Комфортная среда для жизни». Их проект благоустройства береговой линии Финского залива вдоль Балтийского бульвара в границах улиц Маршала Казакова, Маршала Захарова и береговой линии Невской губы выиграл конкурс на и получил из городского бюджета 100 млн рублей. Его должны были реализовать до 15 октября 2021 года.

Раннее благоустройством местности занималась инициативная группа, позже к ним примкнула администрация Красносельского района.