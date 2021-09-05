В Петербурге мужчина поджег магазин на Кондратьевском проспекте

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Петербурге ночью пятого сентября неизвестный мужчина поджег магазин по адресу Кондратьевский проспект дом 65. Сотрудники магазина ликвидировали пожар и вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что покупатель облил входную дверь бензином из канистры и поджег ее спичками. Пострадала дверь, остекление холодильников, испачканы пол и потолок. Сотрудники магазина остались целы.

Вскоре задержали первого подозреваемого по делу. Им оказался 41-летний житель Новгородской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.