На Октябрьской набережной мужчины на «Ладе» устроили стрельбу в воздух

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о том, что заявление о стрельбе поступило четвертого сентября, в субботу днем.

В Невском районе Петербурга водителю во время езды попала гильза в лобовое стекло. Оказалось, в попутно движущейся машине пассажиры стреляли в воздух. Пострадавший автомобилист позвонил правоохранителям. Через 40 минут их задержала полиция у дома 66 по Октябрьской набережной.

За рулем автомобиля «ВАЗ» находился 31-летний мужчина. В салоне сидел еще один парень и две девушки, возрастом от 19 до 24 лет.

У молодых людей был изъят заряженный пистолет, конструктивно схожий с ПМ. На Заневском проспекте напротив дома № 1/82 обнаружена гильза, лежащая на пешеходном переходе.

Все четверо задержаны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.