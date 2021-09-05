Прогулочные теплоходы столкнулись у Петропавловской крепости

В Петербурге столкнулись два теплохода. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

На Неве случилась авария — в 0:45 пятого сентября в левый борт «Гулливера» врезался теплоход «Дунаевский». На момент происшествия на борту пострадавшего корабля находилось 32 пассажира. Пострадавших нет.

Пассажиры «Гулливера» были эвакуированы на плавучий понтон. На «Дунаевском» находилось 16 человек, их высадили на причал Петропавловской крепости.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, вызовет капитанов теплохода для объяснений, при наличии оснований примет меры» , — сообщила транспортная прокуратура.

По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.