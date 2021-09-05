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В Петербурге задержали директора фестиваля Довлатова Анастасию Принцеву

Автор:

Анастасия Принцева
© Фото: социальные сети Анастасии Принцевой

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Полиция посчитала, что в сквере им. Довлатова проходит несогласованное мероприятие.

В Петербурге полиция задержала руководителя фестиваля «День Д» Анастасию Принцеву. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.

В субботу, четвертого сентября в городе проводился фестиваль Довлатова в честь 80-летия писателя. «День Д» проводится уже пятый год подряд. Во время субботника в сквере им. Довлатова полиция задержала директора фестиваля Анастасию Принцеву. Предположительно, правоохранителям не понравилось, что участники фестиваля читали произведения писателя и звучала музыка, поэтому они решили, что это несогласованное мероприятие. 

«Нас задержали, меня и моего координатора по статье 20.2 КоАП (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах) при том, что это был субботник, который организовывала администрация Владимирского муниципального округа», рассказывает организатор фестиваля Анастасия Принцева. 

Девушку уточняет, что на субботнике она была в качестве приглашенного гостя и не имела отношения к организации мероприятия. Более того, по закону, субботник не нужно согласовывать. Адвокат Принцевой Андрей Тындик заявляет, что они будут обжаловать это административное дело. За подобное нарушение предусмотрен административный арест до 15 суток или штраф до 20 тысяч рублей.

Второго сентября губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал фестиваль: «Мы отметим день рождения Довлатова фестивалем „День Д‟. Он пройдёт уже в пятый раз. В городе уже стало доброй традицией вспоминать творчество наших знаменитых писателей и посвящать им особый день».

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