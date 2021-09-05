На улице Зины Портновой восстановлено электроснабжение

В субботу вечером на улице Зины Портновой отключили электричество , рассказали в социальных сетях местные жители.

«На улице Зины Портновой отрубило свет», – написали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В комментариях информацию дополнили, сообщив, что на Трамвайном проспекте и проспекте Стачек тоже нет электричества.

Ответственная за электроснабжение компания «Россети Ленэнерго» узнала о случившемся 4 сентября в 20:57. Бригада оперативно прибыла на место и приступила к работам. Свет в зданиях удалось восстановить быстрее, чем за полчаса. «В 21:10 электроснабжение всех потребителей восстановлено», — заверили в «Россети Ленэнерго».

Ранее, на Ржевке на сутки отключили электричество в 17-этажном доме. Местные жители были вынуждены подниматься до своих квартир пешком.