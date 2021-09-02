Жители района Ржевка остались без электричества

В Красногвардейском районе Петербурга отключили воду и электричество. Об этом сообщают местные жители.

В Петербурге 2 сентября обесточили как минимум четыре здания в историческом районе Ржевка. Это примерно 1200 квартир. В зданиях на улице Ковалевской, 18, 20, 22, 26/1 отключили воду и электричество в результате коммунального коллапса.

Граждане жалуются в социальных сетях: «3 000 человек остаются без воды и электричества до утра 3 сентября, по «оптимистичным» прогнозам администрации... Дом семнадцатиэтажный. Лифты не работают, в парадной — темень».

Во Всеволожском предприятии электрических сетей прокомментировали ситуацию: «Произошло серьезное повреждение двух кабельных линий, основной и резервной. Сейчас идут работы по их восстановлению. Они затянутся надолго, напряжение должно появиться только завтра утром».

В конце июля 2021 в Кудрово «Петербургская сбытовая компания» за неуплату отключала должникам электричество.