С «Полюстровского» рынка изъяли почти три центнера сыров и мяса

Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба СЗТУ.

На территории Полюстровского рынка прошел рейд. Сотрудники службы таможенного контроля нашли запрещенные товары почти на три центнера. Это были произведенные во Франции, Финляндии, Италии, Испании и других странах Евросоюза мясные изделия, сыры и масло. Товары не имели сертификатов и были изъяты сотрудниками Россельхознадзора.

В отношении продавцов и владельцев торговых точек могут быть заведены административные дела по статьям «Нарушение продавцом требований технических регламентов» и «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».

В конце лета в Петербурге участились полицейские рейды на рынках. Так, 29 августа на Калининском и Софийском рынках было задержано более 260 нелегальных мигрантов и изъято 400 литров алкоголя без лицензии.