В Петербурге девочка ранила полицейского, который пытался ее спасти

Ее собирались забрать органы опеки, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник, 31 августа органы опеки были вынуждены обратиться за помощью в полицию Выборгского района. Им нужно было отправить 13-летнюю девочку в интернат, в связи со смертью ее мамы. Подросток оказывала сопротивление.

Когда правоохранители и органы опеки вошли в квартиру, девочка попыталась выпасть из окна с третьего этажа. 33-летний полицейский, схватив за ноги подростка, спас ее. Пытаясь вырваться, девочка схватила нож и случайно ранила полицейского в горло.

Сейчас полицейскому оказана медицинская помощь. С девочкой работают сотрудники опеки и инспектор по делам несовершеннолетних, скоро ее должны отправить в интернат.