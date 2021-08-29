В кондитерской на улице Комсомола нашли убитую сотрудницу

В Калининском районе Петербурга в кондитерской «Невские берега» нашли окровавленное тело сотрудницы магазина. Как стало известно, сообщение в службу "122" о трупе женщины поступило 28 августа в 20:20.

Тело 39-летней женщины, уроженки Узбекистана, нашли в туалете магазина. На теле сотрудницы нашли множество колото-резаных ножевых ранений в области сердца, а на шее – следы удушения. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия возможные улики.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент устанавливаются лица причастные к смерти женщины.