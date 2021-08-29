В Петербурге нашли 10-летнюю пропавшую девочку

Школьницу 10 лет сегодня, 29 августа, нашли живой. Об этом стало известно из сообщения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Девочка ушла из дома в субботу, 28 августа, в 15 часов и не вернулась. Мама девочки обратилась в полицию. Известно, что ранее школьницы так не поступала, семья на учете не числится.

К поискам подключились волонтеры. Изначально искали ребенка в Пушкинском районе города.

В сети опубликовали призыв о помощи и ориентировки на ребенка. Она вышла из дома в голубом спортивном костюме и черных кроссовках.