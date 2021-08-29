Четверо петербуржцев с газовым пистолетом напали на кондуктора и пассажиров автобуса

Как сообщают в пресс-службе МВД, трое из них были задержаны, еще один скрылся. 50-летний кондуктор и пассажиры не пострадали.

На перекрестке проспектов Передовиков и Энтузиастов произошел конфликт с применением газового пистолета “Добрыня”. Трем из четырех хулиганов полиция вменяет 1 ст. 20.1 КРФ об АП (мелкое хулиганство).

Задержанными оказались молодые люди в возрасте от 17 до 21 года. Полицейские отдали несовершеннолетнего родителям, а оружие изъяли. В разработке находится вопрос о возбуждении уголовного дела.