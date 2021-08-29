На Думской полицейские изъяли баллоны с "веселящим газом"

В центре Петербурга полицейские провели антинаркотический рейд на клубных улицах города. Правоохранительные органы наведались в заведения на Думской и Ломоносова в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 августа.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по городу и области, из баров и клубов было изъято 30 баллонов с "веселящим газом".

"Полицейские проверили несколько увеселительных заведений на улицах Думская и Ломоносова и в общей сложности изъяли 30 баллонов с закисью азота. Около десятка посетителей были выявлены в состоянии наркотического опьянения и привлечены к административной ответственности", - уточнили в ведомстве.

По фактам незаконной продажи закиси азота возбудили административные дела.