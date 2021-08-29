На Московском шоссе между водителями завязалась драка

Под Петербургом в районе деревни Ям-Ижора на Московском шоссе произошла стычка между водителями. О драке рассказали очевидцы в социальной сети.

На видеозаписи, которую опубликовали «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» видно, как неизвестные выясняют отношения с помощью кулаков. Участники решали свои вопросы посреди шоссе, чем осложнили проезд другим водителям.

Один из участников достал нож и начал размахивать им, угрожая своему оппоненту. Успокаивать стороны конфликта стали прохожие.

Как выяснилось позже, причиной драки стало то, что один водитель подрезал другого. Очевидцы отмечают, что на одной из машин была замечена вмятина. Не исключено, что она могла стать началом конфликта.