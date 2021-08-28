На проспекте Большевиков перевернулся грузовик

В субботу, 28 августа, в Петербурге на проспекте Большевиков в результате ДТП перевернулся грузовик. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.

По сообщениям пользователей, инцидент произошел напротив входа на станцию метро "Улица Дыбенко". Столкнулись грузовой фургон и легковушка. От удара автомобиль вынесло на ограждение, а грузовик завалился на бок.

"Напротив метро "Улица Дыбенко" движение затруднено в обе стороны. Опять каршеринг докатался", — написал анонимный пользователь.

Выбираться из кабины грузовика водителю помогали прохожие. На кадрах с места ДТП видно, что машину окружили люди. Нескольким людям пришлось залезть на нее, чтобы помочь водителю.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте аварии рядом с подземкой скопилась пробка длиной в полкилометра.