В Петербурге задержали мошенника-строителя, обманувшего пенсионерку на 3 миллиона рублей

Больше четырех месяцев сотрудники полиции искали мошенника, который украл у пенсионерки 2 млн 700 тысяч рублей.

В апреле этого года в полицию обратилась 82-летняя жительница квартиры на Бухарестской улице. По ее словам, весной к ней в квартиру пришел мужчина. Он представился Игорем и предложил свои услуги в качестве строителя. Мужчина осмотрел квартиру и сказал, что необходимо сделать в ней ремонт.

Сначала он взял около 100 тысяч рублей и поменял на них откосы, затем на косметический ремонт взял еще 200. удостоверившись, что у пенсионерки есть накопления, предложил сделать ремонт на кухне. Как сообщила пострадавшая, она сняла со счета 2 млн 700 тысяч и передала их строителю. Мужчина ушел закупать строительные материалы и пропал. Женщина пыталась дозвониться до мужчины, но он отключил телефон.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Злоумышленника искали несколько месяцев. Оперативникам удалось установить, что мужчина уехал с деньгами в Сочи.

В минувшую пятницу, 27 августа, его задержали у дома №44 по Будапештской улице. Игорь оказался 37-летним уроженцем Хабаровского края, который проживал в Петербурге без регистрации. "Ремонтник" оказался ранее судимым.

Суд избрал меру пресечения в виду подписки о невыезде.