Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в Полежаевском парке

Правоохранительные органы задержали мужчину, который устроил стрельбу в Полежаевском парке.

Накануне, 27 августа, в отдел полиции Красносельского района поступило сообщение о стрельбе. Правоохранителям удалось задержать 55-летнего мужчину у дома №4 по Авангардной улице.

Как стало известно, местный житель стрелял из пневматического пистолета. При обыске у него изъяли 3 магазина, 21 пулю, гаечный ключ, отвертку, саморезы и тиски.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время оперативники выясняют все обстоятельства случившегося.