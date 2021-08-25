  • 26 Август 2021
USD 26.08.2021 73.7428 -0.2037
USD ММВБ 00:05 73.9546  
EUR 26.08.2021 86.5814 -0.2244
EUR ММВБ 00:05 86.7856  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге пропали 27 крышек люков

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

ГУП «Водоканал» обеспокоены резким интересном неизвестного к оборудованию.

В Петербурге ГУП "Водоканал"обратился в полицию после похищения 27 крышек люка.


С июля этого года в городе начали пропадать крышки люков. В минувшую субботу в Московской районе произошло четыре кражи.

По всем эпизодам представители предприятия составили соответствующие заявления и направили их в полицию. За хищение составной части колодцев предусмотрено наказание до дву лет лишения свободы. 

Как оказалось, за последние два месяца ГУП получил 1200 обращений от открытых люках от местных жителей. 
 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.08.21
    Строительные леса: выбор подходящей конструкции
    16.08.21
    Как запустить рекламную кампанию в бизнесе – ответы на вопросы
    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8
    04.08.21
    Купить автомойку: инструкция для инвестора
    30.07.21
    Стоматология в Петербурге: как выбрать хорошую клинику
    23.07.21
    Дворы для всех: что хотят видеть жители на придомовой территории
    20.07.21
    Гаджеты-помощники в организации ЗОЖ
    08.07.21
    Какой способ эпиляции выбрать сегодня?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram