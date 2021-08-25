В Петербурге пропали 27 крышек люков

В Петербурге ГУП "Водоканал"обратился в полицию после похищения 27 крышек люка.



С июля этого года в городе начали пропадать крышки люков. В минувшую субботу в Московской районе произошло четыре кражи.

По всем эпизодам представители предприятия составили соответствующие заявления и направили их в полицию. За хищение составной части колодцев предусмотрено наказание до дву лет лишения свободы.



Как оказалось, за последние два месяца ГУП получил 1200 обращений от открытых люках от местных жителей.

