На ремонт взрослых поликлиник Московского района выделили более 400 млн рублей

В Петербурге отремонтируют взрослые поликлиники №21, 48, 51 и 75 Московского района. Работы пройдут в рамках программы "Модернизация первичного звена Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы".

На капитальный ремонт выделено более 407 миллионов рублей. Около 218,5 миллионов потратят на ремонт зданий, более 188,5 - на приобретение оборудования, а оставшиеся деньги - на решение актуальных проблем.

Так в медучреждениях благодаря программе установят 52 единицы медицинского оборудования. Например, в здании поликлиники №21 на Костюшко заменят все инженерные системы, а в поликлинике №51 на Космонавтов разместят центр амбулаторной хирургии.

Всего в городе капитальные ремонты пройдут на 78 объектах здравоохранения. Программа рассчитана на пять лет.